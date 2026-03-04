Miércoles, 4 de Marzo 2026
Motociclista herido en accidente frente a la residencia del Gobernador en La Rioja
Motociclista herido en accidente frente a la residencia del Gobernador en La Rioja

Un accidente de tránsito en calle Perito Moreno dejó a una motociclista herida. Crece la preocupación por la seguridad vial en la ciudad, mientras vecinos piden más control y campañas de concientización.

Una mujer mayor de 45 años resultó herida en un accidente de tránsito ocurrido este martes al mediodía en la ciudad de La Rioja, específicamente sobre la calle Perito Moreno, frente a la residencia oficial del Gobernador. La colisión involucró a un Peugeot 2008 y una motocicleta Yamaha Titan 150 cc, que era conducida por la mujer, quien sufrió una caída y presenta una contusión en el pie izquierdo.

Personal de Bomberos llegó al lugar para brindar las primeras atenciones, mientras que efectivos de la Policía de la Provincia aseguraron la escena y controlaron el tránsito. La comunidad ha expresado su preocupación por la frecuencia de estos incidentes, solicitando mayor control y vigilancia en las arterias principales de la ciudad, donde los accidentes son comunes.

Las autoridades locales han resaltado la necesidad de reforzar las medidas de seguridad vial, haciendo hincapié en el respeto a las normas de tránsito y la conducción cautelosa. Se espera que se implementen campañas de concientización y que se realicen intervenciones efectivas para prevenir futuros siniestros, considerando también la seguridad de los peatones en un contexto de creciente siniestralidad vial.

