Familia tucumana sufre vuelco en El Portezuelo y sale ilesa gracias a la seguridad

Un vuelco ocurrido este martes por la mañana en la Ruta Nacional N° 29 a la altura de El Portezuelo involucró a una familia tucumana sin consecuencias graves. A las 10:00 horas, una camioneta Fiat Strada Adventure que circulaba desde San Juan hacia Tucumán perdió el control mientras intentaba esquivar un bache, resultando en un accidente que dejó el vehículo en posición invertida.

En el auto viajaban cinco personas, incluyendo a José Antonio González, su esposa Andrea Patricia Sánchez Luna, y tres menores. Afortunadamente, la Dra. Ida Pizarro, que llegó al lugar en una ambulancia, confirmó que todos estaban sin lesiones, por lo que no fue necesario trasladarlos al hospital. La policía destacó que el uso de cinturones de seguridad fue crucial para evitar lesiones graves.

Este tipo de incidentes subraya la importancia de la seguridad vial y el mantenimiento adecuado de las carreteras. La Ruta Nacional N° 29 es esencial para la comunicación interprovincial, y los baches han generado múltiples reclamos, lo que podría llevar a futuras acciones de las autoridades responsables para mejorar la infraestructura vial.