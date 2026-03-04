Detenido en Ruta Nacional 38: hallan más de un kilo de cocaína en su poder

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un hombre fue detenido en la Ruta Nacional 38 mientras intentaba transportar más de un kilo de cocaína hacia Mendoza. La intervención se produjo durante un control de rutina realizado por gendarmes que detectaron una posible infracción gracias a un perro antinarcóticos llamado "Eva".

Durante la inspección, los efectivos hallaron dos paquetes rectangulares, envueltos en cinta amarilla, adosados al cuerpo del detenido. Tras realizar un Narcotest, se confirmó que la sustancia era cocaína, con un peso total de 1 kilo 114 gramos. El Juzgado Federal de La Rioja intervino, ordenando el secuestro de la droga y la detención del implicado.

Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio por parte de las fuerzas de seguridad en Argentina para combatir el narcotráfico, especialmente en rutas clave como la Nacional 38. La utilización de canes entrenados resalta la importancia de los recursos disponibles para enfrentar esta problemática.

A medida que se intensifican las operaciones contra el tráfico de drogas, se espera una mayor colaboración entre las distintas fuerzas de seguridad para lograr resultados sostenidos en la lucha contra este flagelo que afecta a diversas comunidades en el país.