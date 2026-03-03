Policía de Nonogasta intensifica investigación tras alerta de intento de secuestro a menor

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un hombre de 67 años fue demorado por la policía tras un incidente en la Avenida Amin Yoma, en Nonogasta. El conductor, conocido como Turras y oriundo de Chubut, alegó que detuvo su marcha para esquivar a una niña de diez años que circulaba en bicicleta. Sin embargo, la menor presentó una versión diferente, afirmando que el hombre intentó subirla a su vehículo.

La intervención de efectivos de la Comisaría de Nonogasta se produjo en la madrugada del martes, tras un alerta de una vecina sobre una camioneta Toyota Hilux blanca. La situación se complicó con una persecución que finalizó en la rotonda de ingreso norte, donde se identificó al conductor. A raíz de la gravedad de la situación, se convocó al doctor Marcelo Carrizo, titular del Juzgado de Instrucción Número Uno.

A pesar de la intervención judicial, la madre de la menor decidió no formalizar la denuncia penal, lo que llevó a que el hecho quedara registrado como una verificación en la vía pública. No obstante, el caso ha sido elevado al juzgado correspondiente para cumplir con los protocolos establecidos en la provincia de La Rioja, y el conductor permanece supeditado a la causa mientras se esclarecen los hechos.