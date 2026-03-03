Miércoles, 4 de Marzo 2026
Policía de Nonogasta intensifica investigación tras alerta de intento de secuestro a menor
Policiales

Policía de Nonogasta intensifica investigación tras alerta de intento de secuestro a menor

Un hombre de 67 años fue demorado en Nonogasta tras un incidente con una niña de diez años que circulaba en bicicleta. Las versiones de los hechos son contradictorias, lo que ha llevado a una investigación judicial. La madre de la menor optó por no presentar denuncia penal, pero el caso sigue en manos de la justicia. La comunidad está atenta a los próximos pasos para garantizar la seguridad de los menores.

COMPARTIR
Un hombre de 67 años fue demorado por la policía tras un incidente en la Avenida Amin Yoma, en Nonogasta. El conductor, conocido como Turras y oriundo de Chubut, alegó que detuvo su marcha para esquivar a una niña de diez años que circulaba en bicicleta. Sin embargo, la menor presentó una versión diferente, afirmando que el hombre intentó subirla a su vehículo.

La intervención de efectivos de la Comisaría de Nonogasta se produjo en la madrugada del martes, tras un alerta de una vecina sobre una camioneta Toyota Hilux blanca. La situación se complicó con una persecución que finalizó en la rotonda de ingreso norte, donde se identificó al conductor. A raíz de la gravedad de la situación, se convocó al doctor Marcelo Carrizo, titular del Juzgado de Instrucción Número Uno.

A pesar de la intervención judicial, la madre de la menor decidió no formalizar la denuncia penal, lo que llevó a que el hecho quedara registrado como una verificación en la vía pública. No obstante, el caso ha sido elevado al juzgado correspondiente para cumplir con los protocolos establecidos en la provincia de La Rioja, y el conductor permanece supeditado a la causa mientras se esclarecen los hechos.

Etiquetas: la rioja nonogasta accidente de tránsito policía justicia protección de menores
Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

