Martes, 3 de Marzo 2026
Denuncias de violencia familiar: padre de Chilecito pide exclusión del hogar para proteger a sus hijos
Denuncias de violencia familiar: padre de Chilecito pide exclusión del hogar para proteger a sus hijos

Un hombre de 46 años denuncia a sus hijos de 17 y 23 por agresiones en el barrio Padre Esteban Inestal, buscando una medida cautelar para su protección. La Justicia deberá considerar la situación habitacional y los derechos del hijo menor.

Un hombre de 46 años ha denunciado a sus hijos, de 17 y 23 años, por agresiones físicas y verbales en el barrio Padre Esteban Inestal. La relación familiar se ha deteriorado significativamente desde 2023, lo que ha llevado al afectado a solicitar una medida cautelar para que ambos jóvenes sean excluidos del hogar familiar.

El denunciante ha expresado su preocupación debido al agravamiento reciente de la violencia, lo que lo motivó a buscar intervención judicial. La solicitud de exclusión tiene como objetivo principal proteger su integridad ante posibles nuevos ataques. La situación es compleja, ya que uno de los hijos es menor de edad, lo que implica que la Justicia deberá considerar normativas de protección familiar y los derechos del adolescente antes de tomar cualquier decisión.

Las autoridades están evaluando el riesgo en el domicilio para determinar si se concede la orden de exclusión. Mientras tanto, el denunciante permanecerá bajo vigilancia ante la posibilidad de nuevos incidentes, reflejando la gravedad de este conflicto familiar.

TL;DR

