Martes, 3 de Marzo 2026
Detenido en Chilecito un hombre acusado de intento de robo en febrero
Policiales

Detenido en Chilecito un hombre acusado de intento de robo en febrero

Un hombre de 35 años, apellidado Gómez, fue detenido en Chilecito tras una investigación por tentativa de robo en febrero. La Justicia ordenó su captura tras denuncias de una vecina que lo sorprendió en su vivienda. Gómez está bajo custodia de la policía mientras avanza el proceso judicial.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 5 h 1 min de lectura
La captura de un hombre de 35 años, identificado como Gómez, se llevó a cabo por la Policía tras una investigación relacionada con un intento de robo. La detención se realizó en el barrio Dorados Norte a las 14.20, cumpliendo con una orden judicial emitida por el Juzgado de Instrucción N° 2, bajo la subrogancia del juez Alberto Carrizo.

La causa se originó a raíz de una denuncia presentada por una vecina, Rodríguez, quien informó que el 18 de febrero sorprendió al sospechoso en su hogar en el barrio Padre Esteban Inestal. La mujer encontró su puerta trasera forzada y, al confrontar a Gómez, este intentó justificar su presencia, alegando tener permiso de la dueña antes de huir con un objeto no identificado.

El Comisario Daniel Guardia gestionó el pedido de detención tras las pericias que confirmaron los daños y el temor de la víctima ante posibles represalias. Rodríguez también indicó que el detenido había mostrado intenciones de agredirla durante el encuentro. Gómez permanece en la División Alcaidía, a disposición de la justicia riojana para avanzar en el proceso penal en su contra.

Etiquetas: la rioja barrio dorados norte intento de robo policía justicia alcaidía
