Ruta 38 permanecerá cerrada tras colisión entre camión y equino esta madrugada
Un camión Scania colisionó con un caballo suelto en la Ruta Nacional N° 38, causando la muerte del animal. El conductor, de 34 años, resultó ileso. Este incidente reaviva la preocupación por la seguridad vial y la responsabilidad de dueños de animales.

Un accidente de tránsito ocurrió en la madrugada del lunes 2 de marzo en la Ruta Nacional N° 38, entre los kilómetros 352 y 353, en el trayecto entre Patquía y Punta de los Llanos. El hecho se registró alrededor de las 00.30 horas y fue atendido por personal de la Comisaría Distrito Patquía.

El incidente involucró a un camión Scania, conducido por José Raúl Barroso, quien no sufrió lesiones. El vehículo, que transportaba pañales, colisionó con un equino que se encontraba suelto en la carretera. El animal falleció en el lugar debido al impacto, mientras que el camión solo sufrió daños materiales.

Las autoridades están trabajando para identificar al propietario del equino y se ha resaltado nuevamente la problemática de los animales sueltos en las rutas nacionales, que representa un peligro significativo para los conductores, especialmente de noche. Se insta a los propietarios de animales a tomar medidas preventivas para evitar futuros incidentes.

