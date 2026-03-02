Martes, 3 de Marzo 2026
Intensifican la búsqueda de Federico Maximiliano Tapia en La Rioja tras meses de espera
Policiales

Intensifican la búsqueda de Federico Maximiliano Tapia en La Rioja tras meses de espera

La Policía de La Rioja busca a Federico Maximiliano Tapia, de 33 años, desaparecido desde el 28 de febrero. Su salud es preocupante, ya que padece esquizofrenia y adicciones. Se solicita colaboración ciudadana urgente para encontrarlo.

La Policía de la Provincia de La Rioja ha iniciado un pedido oficial de búsqueda para Federico Maximiliano Tapia, un hombre de 33 años, quien fue visto por última vez el 28 de febrero de 2026. Tapia reside en el Barrio Islas Malvinas, en la calle Arturo Capdevilla N° 480, y su salud es motivo de preocupación.

La Dirección General de Investigaciones ha indicado que las circunstancias de su desaparición aún no han sido esclarecidas. Al momento de desaparecer, Tapia llevaba puesta una remera blanca, bermuda naranja con líneas azules y calzado negro. Es descrito como de contextura delgada, con cabello lacio castaño oscuro y ojos marrón oscuro, midiendo entre 1,60 y 1,70 metros.

Federico padece esquizofrenia y adicciones, lo que incrementa la urgencia de su localización. Además, presenta dificultades para caminar y no posee teléfono celular, complicando su búsqueda. La Policía solicita a quien tenga información sobre su paradero comunicarse al 911 o al número 3804710248.

La comunidad se ha movilizado para ayudar en la búsqueda, organizando grupos en redes sociales y repartiendo volantes en el barrio. La colaboración ciudadana es fundamental en este tipo de situaciones, y las autoridades continúan trabajando para encontrar a Federico y garantizar su bienestar.

