Moto robada en el barrio Urbano 34: la Policía la recupera en operativos recientes

La Policía recuperó una motocicleta Corven DX 70 que había sido robada, gracias a la colaboración de la comunidad. Tras una denuncia, se realizaron tareas investigativas que llevaron a su ubicación en una vivienda del barrio Urbano 34.
La moradora del domicilio informó que personas ajenas habían ingresado el vehículo a su propiedad y, de manera voluntaria, entregó la moto a las autoridades. Esta acción permitió que el rodado fuera trasladado a la sede policial para su resguardo y posterior restitución a su legítima dueña.
Este suceso pone de relieve la importancia de la colaboración entre los vecinos y las fuerzas de seguridad para combatir la delincuencia. Las autoridades locales han instado a los ciudadanos a mantener una comunicación fluida con la Policía para reportar actividades sospechosas, promoviendo así un entorno más seguro en la región.
Las investigaciones continúan con el objetivo de identificar y capturar a los responsables del robo, con la esperanza de que el apoyo ciudadano ayude a avanzar en el caso.