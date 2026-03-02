Lunes, 2 de Marzo 2026
Moto robada en el barrio Urbano 34: la Policía la recupera en operativos recientes
Policiales

Moto robada en el barrio Urbano 34: la Policía la recupera en operativos recientes

Una motocicleta Corven DX 70 fue recuperada por la Policía tras ser robada en el barrio Urbano 34. La colaboración vecinal fue clave para su restitución a la propietaria.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
La Policía recuperó una motocicleta Corven DX 70 que había sido robada, gracias a la colaboración de la comunidad. Tras una denuncia, se realizaron tareas investigativas que llevaron a su ubicación en una vivienda del barrio Urbano 34.

La moradora del domicilio informó que personas ajenas habían ingresado el vehículo a su propiedad y, de manera voluntaria, entregó la moto a las autoridades. Esta acción permitió que el rodado fuera trasladado a la sede policial para su resguardo y posterior restitución a su legítima dueña.

Este suceso pone de relieve la importancia de la colaboración entre los vecinos y las fuerzas de seguridad para combatir la delincuencia. Las autoridades locales han instado a los ciudadanos a mantener una comunicación fluida con la Policía para reportar actividades sospechosas, promoviendo así un entorno más seguro en la región.

Las investigaciones continúan con el objetivo de identificar y capturar a los responsables del robo, con la esperanza de que el apoyo ciudadano ayude a avanzar en el caso.

