Lunes, 2 de Marzo 2026
Motociclista grave tras accidente en Ruta N° 5: un llamado a la precaución en la vía
Policiales

Un hombre de 31 años sufrió graves lesiones tras caer de su motocicleta en la Ruta Provincial N° 5. El aumento de accidentes viales resalta la urgencia de campañas de seguridad.

Un hombre de 31 años sufrió un accidente de tránsito en la intersección de la Ruta Provincial N° 5 y Gaspar Gómez al caer de su motocicleta. El motociclista presentó traumatismo de tórax y lesiones en su miembro inferior izquierdo, lo que requirió su traslado al nosocomio local para recibir atención médica adecuada.

El incidente fue atendido rápidamente por el servicio de emergencias que llegó al lugar para garantizar la atención especializada del afectado. Las autoridades han comenzado las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias del siniestro, que pone de relieve la creciente preocupación por la seguridad vial en la región, especialmente debido al aumento en el uso de motocicletas.

Este tipo de eventos subraya la necesidad de implementar campañas de concientización sobre la conducción segura y el uso de equipo de protección. La policía local ha realizado operativos de control, pero los accidentes de tránsito continúan siendo un tema alarmante para la comunidad, destacando la importancia de la educación y el respeto por las normas de tránsito para mejorar la seguridad en las rutas provinciales.

Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1986 articles →

