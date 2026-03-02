Lunes, 2 de Marzo 2026
Accidente en Ruta Nacional 38 deja a mujer de 33 años con lesiones graves
Accidente en Ruta Nacional 38 deja a mujer de 33 años con lesiones graves

Una mujer de 33 años sufrió traumatismos leves tras caer de su motocicleta en la Ruta Nacional 38. Fue trasladada a un nosocomio local para evaluación.

Una mujer de 33 años sufrió lesiones leves tras caer de su motocicleta en la Ruta Nacional 38. La conductora, que manejaba una Corven Hunter 150cc, perdió el control del vehículo, aparentemente por un desperfecto mecánico, y cayó sobre el asfalto.

El incidente ocurrió mientras circulaba en dirección Sur–Norte. Personal de emergencias de la base 02, liderado por una doctora, brindó asistencia en el lugar y decidió trasladarla a un nosocomio local para una evaluación más exhaustiva de sus traumatismos.

Tras la caída, transeúntes ayudaron a remover la motocicleta de la ruta. Se informó que las condiciones de la calzada eran favorables, con buen estado de pavimentación y visibilidad, además de cielos despejados y luz artificial. No había cámaras de vigilancia ni dispositivos de regulación del tránsito en el área donde ocurrió el accidente.

TL;DR

