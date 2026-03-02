Libertad para Sessa: la autopsia cierra el caso de Yuliana Rodríguez en Chilecito

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Juzgado de Instrucción N°1 de Chilecito, bajo la dirección del Dr. Marcelo Carrizo, ha decidido ordenar la liberación inmediata de Sessa, quien estaba vinculado a la investigación de la muerte de Yuliana Rodríguez. Esta decisión se produjo tras recibir su declaración testimonial y los resultados de la necropsia, que confirmaron que el fallecimiento se debió a un ACV hemorrágico, sin indicios de criminalidad.

El informe forense fue crucial para el cambio en la causa, ya que determinó que la muerte de Rodríguez fue por causas naturales. Con esta información, la Justicia concluyó que no había elementos que sugirieran un hecho violento. Fuentes judiciales indicaron que, al descartarse la hipótesis de un crimen, no había motivos legales para mantener la restricción de libertad de Sessa.

Después de su liberación, la Justicia de La Rioja comunicó que el caso continuará con las actuaciones necesarias para completar el expediente. La investigación ha cambiado de enfoque, ahora centrada en aspectos administrativos en lugar de penales. Este desenlace ha generado un amplio debate en la comunidad de Chilecito sobre la seguridad y la gestión de casos similares, mientras se espera que se avance en el esclarecimiento total del caso.