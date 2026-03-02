Martes, 3 de Marzo 2026
Tragedia en Ruta 38: un joven motociclista pierde la vida en un accidente
Policiales

El trágico fallecimiento de un joven motociclista tras un accidente en la Ruta Nacional N° 38 reaviva el debate sobre la seguridad vial en La Rioja. La comunidad exige acciones para prevenir futuros siniestros.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 6 h 1 min de lectura
La comunidad de La Rioja está de luto tras el fallecimiento de un joven motociclista que había estado en estado crítico desde el 2 de febrero. El accidente ocurrió en la Ruta Nacional N° 38, cerca de la fábrica Estrada, cuando el conductor perdió el control de su moto al intentar evitar un animal muerto en la carretera.

Según la Unidad Regional IV, el impacto fue extremadamente violento, llevando al joven a ser trasladado de urgencia al Hospital Enrique Vera Barros, donde su situación se complicó con el tiempo. A pesar de los esfuerzos del personal médico, el paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio que resultó en su deceso.

Este trágico evento resalta la urgente necesidad de mejorar la seguridad vial y la importancia de mantener las rutas despejadas de obstáculos. La comunidad espera que se implementen medidas efectivas para prevenir futuros incidentes de esta índole y proteger así la vida de los conductores en las carreteras.

TL;DR

