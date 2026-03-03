Trágico desenlace: joven motociclista pierde la vida tras un mes de lucha en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La comunidad de La Rioja se encuentra en estado de shock tras la muerte de un joven motociclista, quien luchó por su vida durante casi un mes después de sufrir un grave accidente de tránsito. El trágico incidente tuvo lugar el 2 de febrero en la Ruta Nacional N° 38, cerca de la fábrica Estrada, cuando el conductor perdió el control de su moto al intentar esquivar un animal muerto en la carretera.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Enrique Vera Barros debido a la gravedad de sus lesiones. A pesar de recibir cuidados intensivos durante semanas, su estado se deterioró en las últimas horas y sufrió un paro cardiorrespiratorio que causó su fallecimiento. El personal médico hizo esfuerzos para reanimarlo, pero no pudieron estabilizar sus signos vitales.

Este desenlace trágico ha generado un profundo dolor en la sociedad y reabre el debate sobre la inseguridad vial en las rutas de la provincia. El suceso resalta los peligros que representan los obstáculos en la calzada, que en este caso resultaron fatales para el joven tras un prolongado periodo de agonía.