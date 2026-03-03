Martes, 3 de Marzo 2026
Robo de equipos en Chamical: la municipalidad refuerza la seguridad tras el incidente
Robo de equipos en Chamical: la municipalidad refuerza la seguridad tras el incidente

Efectivos de Chamical investigan un robo a Control de Radares S.A., donde sustrajeron equipos esenciales para la seguridad vial. La colaboración comunitaria es clave para resolver el caso.

La firma Control de Radares S.A. ha sido víctima de un robo ocurrido entre el 27 y la mañana del 28 de enero, un hecho que ha llevado a la Comisaría Segunda y al Departamento de Investigaciones de Chamical a intensificar sus esfuerzos para esclarecer el ilícito. La denuncia fue presentada por un hombre de 36 años, quien informó que desconocidos forzaron la puerta trasera de una camioneta Renault Kangoo blanca estacionada en la calle Bolivia del barrio América.

Entre los objetos sustraídos se encuentran dos cinemómetros marca Stalker, una cámara JVL Everio, el estéreo original del vehículo y varios accesorios técnicos, como cables de datos y conversores de imágenes. Las autoridades han calificado el caso como «Robo» bajo el Artículo 164° del Código Penal Argentino y se encuentran en fase de investigación para dar con los responsables y recuperar los elementos robados.

Este incidente pone de relieve la necesidad de reforzar la seguridad en el ámbito local, esencial para empresas que dependen de tecnología de alta precisión. La colaboración entre la comunidad y las fuerzas de seguridad se vuelve crucial para prevenir delitos que afectan tanto a las empresas como al bienestar de los ciudadanos.

