Testimonios clave impulsan el avance de causas de abuso infantil en La Rioja

La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de La Rioja investiga dos graves casos de abuso sexual, con testimonios y pericias que revelan situaciones de vulnerabilidad y un impacto emocional significativo en las víctimas. La audiencia destaca la evolución de una menor tras recibir tratamiento psicológico y el análisis de las capacidades del acusado. La conmoción social crece a medida que avanza el proceso judicial.

Las audiencias en la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de La Rioja han generado gran conmoción social debido a dos casos de abuso sexual en curso. En el primer juicio, el Dr. Gustavo Díaz preside el caso de Rodolfo N. R., acusado de Abuso Sexual con Acceso Carnal y Corrupción de Menores. Durante la última jornada, se presentaron pericias psicológicas que analizaron la salud mental del imputado y el estado emocional de la víctima.

Una licenciada en Psicología del área forense informó que el acusado tiene una discapacidad intelectual leve a moderada, pero que entiende la denuncia en su contra y puede distinguir entre conductas permitidas y prohibidas. Una médica psiquiatra corroboró que, aunque el imputado tiene dificultades para expresarse, reconoce la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. En cuanto a la víctima, una psicóloga que la asistió entre 2021 y 2022 destacó su firmeza al relatar los hechos, a pesar de haber sufrido un cuadro de ansiedad y abandono escolar tras el ataque en marzo de 2020.

El segundo caso que se investiga es un Abuso Sexual Agravado que afecta a una adolescente. La Dra. Sara López Douglas lidera este proceso, que se centra en la recolección de pruebas periciales. Una psicóloga del área de Niñez y Adolescencia expuso sobre la entrevista con la joven, identificando indicadores de vulneración de derechos y aplicando protocolos estrictos para su protección.

