Abogado pide que se esclarezca la muerte de Simón bajo la figura de homicidio culposo

La muerte de Simón en el Hospital de la Madre y el Niño ha generado un fuerte reclamo de justicia por parte de su familia y del abogado Sergio Gómez, quien solicita que el caso sea considerado como un homicidio culposo. Desde el acontecimiento, se han planteado críticas hacia las autoridades sanitarias por no haber ofrecido respuestas claras ante las denuncias presentadas.

Gómez ha señalado que el "silencio institucional" ha permitido que profesionales como Héctor Paz permanezcan en sus funciones sin repercusiones. Esta situación ha intensificado las tensiones entre los familiares y el personal médico del hospital, exacerbadas por la falta de acciones concretas. Además, indicó que la investigación está en manos de la División de Homicidios de la Policía, con un expediente que contiene más de 300 fojas de prueba, incluyendo la historia clínica del pequeño.

El abogado destacó que la lentitud del proceso no se debe a ineficiencias en la investigación, sino a la complejidad del caso. Se espera que un avance significativo ocurra cuando el expediente sea enviado a la jueza de violencia de género, lo que pondrá en marcha la instrucción formal. Gómez también manifestó su preocupación por una posible respuesta más rápida de la justicia hacia el médico implicado que hacia la familia de Simón, considerándolo un "insulto institucional".