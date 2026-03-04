Menores en Chamical protagonizan maniobras peligrosas en motocicleta y son demorados

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un accidente en la Ruta 79 involucró a dos menores, lo que ha generado preocupación en la comunidad de Chamical. Un adolescente de 15 años, identificado como Díaz Arroyo, estaba conduciendo una motocicleta sin dominio colocado y realizando maniobras peligrosas, conocidas como “willy”. La joven de 17 años, Corzo Pereyra, quien lo acompañaba, cayó y resultó herida.

La joven fue trasladada al hospital local para observación y estudios más complejos. Por su parte, el conductor fue llevado a la dependencia correspondiente, dado su estatus de menor de edad. Este incidente resalta la necesidad urgente de una mayor educación vial, ya que no es la primera vez que se reportan maniobras temerarias entre jóvenes en la zona.

Las autoridades, encabezadas por el Comisario Julio César Villagra, están llevando a cabo actuaciones para abordar este problema recurrente. La comunidad de Chamical anhela medidas preventivas más efectivas y una colaboración entre padres, escuelas y fuerzas de seguridad para fomentar una conducción responsable y evitar tragedias futuras.