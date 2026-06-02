La Rioja se suma a la agenda federal: Quintela destaca oportunidades en el Norte Grande

El gobernador Ricardo Quintela participó en la 23° Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande en Buenos Aires, donde se abordaron estrategias para el desarrollo energético e infraestructura. Se destacó la necesidad de expandir la red de gas natural y mejorar la conectividad para potenciar las economías provinciales.

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El gobernador Ricardo Quintela participó recientemente en la 23° Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande en la Ciudad de Buenos Aires. La reunión reunió a mandatarios provinciales, autoridades nacionales y representantes del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Encabezada por el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, la asamblea abordó temas clave como la integración regional, el desarrollo de infraestructura estratégica y la mejora en la logística y la energía. Se presentó la "Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal", un plan que busca establecer estrategias consensuadas para el desarrollo territorial.

Los gobernadores coincidieron en la necesidad de avanzar en obras de infraestructura energética, fundamentales para ampliar la red de gas natural en las provincias del Norte Grande. También se discutieron proyectos sobre recursos hídricos y conectividad, con el objetivo de reducir costos de transporte y mejorar la inserción de producciones regionales en el mercado.

Además, se evaluaron los resultados de las misiones internacionales de promoción de exportaciones y captación de inversiones. Los mandatarios acordaron trabajar en una agenda conjunta que incluya ferias tecnológicas y comerciales, así como nuevas rondas de negocios para fomentar el desarrollo económico de la región.