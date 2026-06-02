Tragedia en Chamical: una niña de 2 años pierde la vida en un accidente acuático

Una niña de dos años falleció en Chamical tras un accidente por ahogamiento, generando conmoción en la comunidad. Se realizarán talleres para concientizar sobre la seguridad infantil.

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La comunidad de Chamical atraviesa un momento de profundo dolor tras el fallecimiento de una niña de aproximadamente dos años y medio, quien ingresó de urgencia al Hospital Zonal Luis Agote por un presunto accidente de ahogamiento. A pesar de los esfuerzos de un equipo médico que activó los protocolos de emergencia y realizó maniobras de reanimación durante más de una hora y media, se confirmó el deceso de la menor.

Este trágico suceso ha conmovido a los vecinos, quienes están organizando diversas actividades en homenaje a la niña, recordando la fragilidad de la vida y la importancia de la seguridad en el hogar. Las autoridades locales han hecho un llamado para que los padres extremen precauciones en entornos con agua, además de planificar talleres de capacitación para prevenir accidentes similares.

El luto en Chamical ha unido a las familias en la condolencia hacia los padres de la pequeña, mientras que los profesionales de salud del Hospital Zonal Luis Agote han sido elogiados por su dedicación. Se espera que en los próximos días, la comunidad se reúna para recordar a la niña y discutir medidas preventivas en conjunto con instituciones y cuidadores.