Martes, 2 de Junio 2026
Policiales

Rechazo y protestas tras la graduación de un interno condenado en La Rioja

La graduación de un interno condenado por abuso sexual como psicopedagogo genera rechazo en la sociedad. La abogada Soledad Varas exige que se evalúen sus antecedentes penales. La ética en el ejercicio profesional está en juego.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
Rechazo y protestas tras la graduación de un interno condenado en La Rioja
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La reciente graduación de un interno del Servicio Penitenciario Provincial como psicopedagogo ha suscitado una fuerte controversia en la sociedad, particularmente entre las víctimas del condenado. Este hecho, presentado por la dirección del SPP como un logro, ha sido criticado por la abogada querellante Soledad Varas, quien lo calificó de "desinteligencia" y falta de empatía institucional.

El interno fue condenado en 2020 a 10 años de prisión por abuso sexual simple, agravado por su rol como educador de la víctima. Varas enfatizó que, a pesar del reconocimiento de la importancia de la educación en contextos de encierro para la reinserción social, la celebración de su graduación resulta inapropiada dada la naturaleza de su delito. "Estamos hablando de una persona que se recibe de psicopedagogo, una profesión que implica trabajar con menores", indicó.

La abogada también hizo un llamado al Colegio de Profesionales de Psicopedagogía para que revise los antecedentes penales del graduado y asegure que el ejercicio de esta profesión cumpla con los requisitos éticos y legales necesarios para proteger a los menores.

Etiquetas: la rioja servicio penitenciario provincial psicopedagogía abuso sexual derechos de las víctimas ética profesional
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4201 articles →

Artículos relacionados

Tragedia en Chamical: una niña de 2 años pierde la vida en un accidente acuático

Fortalecen la cooperación internacional: funcionarios de EE.UU. se reúnen con la Policía de La Rioja

Robo en farmacia: un detenido tras accidente en moto en La Rioja

Revelan detalles alarmantes sobre la muerte de Agostina Vega en Córdoba

Agravamiento de la acusación por femicidio en el caso de Agostina: nuevas pruebas en la investigación

Búsqueda intensificada en La Rioja por la desaparición de Víctor Daniel Reynoso

Motociclista en estado crítico tras accidente en San Román: un llamado a la seguridad vial

Accidente en La Rioja capital deja a dos adolescentes con heridas graves

Restos de Agostina Vega encontrados en Córdoba: la fiscalía avanza en la investigación
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar