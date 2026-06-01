Accidente en La Rioja capital deja a dos adolescentes con heridas graves

Un accidente en la ciudad de La Rioja dejó a dos adolescentes heridas. El incidente ocurrió alrededor de las 22:15 en la avenida San Francisco, cuando un automóvil Toyota Corolla fue colisionado por una motocicleta Motomel 110 cc, que transportaba a dos menores de 15 años.
Tras el impacto, personal de emergencias médicas acudió al lugar y trasladó a la conductora de la motocicleta al hospital debido a traumatismos de cráneo leves. Se espera una evolución favorable de su estado de salud. Por otro lado, el conductor del automóvil dio negativo en el test de alcoholemia, con un resultado de 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.
El Departamento de Accidentes Viales se encarga de investigar las circunstancias del accidente. Este tipo de eventos subraya la necesidad de mejorar la seguridad vial, especialmente considerando el aumento de circulación de motocicletas en los últimos años. Las autoridades locales planean lanzar campañas de concientización para promover el respeto a las normas de tránsito entre automovilistas y motociclistas.