Martes, 2 de Junio 2026
Policiales

Detenido un joven en Chilecito por exceso de velocidad y conducir ebrio

Un conductor de 28 años fue detenido en Chilecito tras ser perseguido por alta velocidad y dar positivo en un test de alcoholemia. Las autoridades destacan la necesidad de intensificar los controles viales para prevenir accidentes.

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La intervención de la Unidad Regional II resultó en la detención de un conductor que manejaba a alta velocidad en Chilecito. El incidente ocurrió el domingo 31 de mayo alrededor de las 22:00 horas, cuando la policía recibió un aviso sobre una camioneta Ford Ranger 4×4 negra que circulaba rápidamente por la ciudad.

Después de localizar el vehículo, los efectivos intentaron detenerlo, pero el conductor, identificado como Giménez, de 28 años, ignoró las señales y continuó su marcha, aumentando la velocidad al ingresar al barrio Pomán Norte. Finalmente, fue interceptado en una calle sin salida, donde se le realizó un test de alcoholemia que dio positivo.

Este episodio resalta la creciente preocupación por la velocidad y el consumo de alcohol al volante, factores que incrementan el riesgo de accidentes. Las autoridades han enfatizado la necesidad de llevar a cabo acciones preventivas para garantizar la seguridad vial, especialmente en momentos de mayor actividad recreativa y tráfico.

Se espera que continúen los operativos de control y se implementen campañas de concientización para promover una conducción responsable entre los ciudadanos.

Etiquetas: chilecito accidente de tránsito control de velocidad seguridad vial alcohol al volante unidad regional ii
TL;DR

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