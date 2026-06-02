Martes, 2 de Junio 2026
Policiales

Fortalecen la cooperación internacional: funcionarios de EE.UU. se reúnen con la Policía de La Rioja

La Policía de La Rioja y funcionarios de la Embajada de Estados Unidos se reunieron para fortalecer la cooperación en seguridad, buscando mejorar la colaboración con la comunidad. Este intercambio internacional podría llevar a mejores prácticas en la región.

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Redacción Equipo Editorial
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Fortalecen la cooperación internacional: funcionarios de EE.UU. se reúnen con la Policía de La Rioja
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La Policía de La Rioja llevó a cabo un encuentro con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos, con el fin de fortalecer la cooperación institucional. En la reunión participaron la Asociada Consular María Saugar Velasco y la Asistente Consular Verónica Jans, junto a la Lic. Lourdes Fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de La Rioja.

El encuentro también contó con la presencia del Defensor General de Policía, Comisario General Javier Alfredo Romero, además de otros miembros de la plana Mayor policial y personal de capacitación. Durante la reunión, se compartieron experiencias y se discutieron temas relevantes para mejorar la seguridad y la colaboración entre las fuerzas de seguridad y la comunidad.

Este tipo de iniciativas son esenciales para crear un ambiente de confianza entre las instituciones y la ciudadanía. La llegada de representantes de la Embajada resalta el interés internacional en las políticas de seguridad de la región.

Las conversaciones apuntan a un futuro donde la cooperación internacional sea fundamental para el bienestar de la población, contribuyendo a establecer vínculos que permitan el intercambio de conocimientos y mejores prácticas en el ámbito de la seguridad.

Etiquetas: la rioja embajada de estados unidos cooperación internacional seguridad gobierno provincial policía
TL;DR

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