Efemérides del 2 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 2 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 2 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 2 de junio de 2026
- 1884 – en el barrio de la Boca, en la ciudad de Buenos Aires (Argentina) se funda el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca, el más antiguo de ese país.
- 1927 – en Villa Elisa (en la provincia argentina de Entre Ríos) se funda el Club Atlético Villa Elisa.
- 1946 – en la provincia del Chaco (Argentina) se funda la institución deportiva Don Orione Atletic Club.
- 1974 – en la cancha del club Rosario Central en la ciudad de Rosario (Argentina), el Club Atlético Newell's Old Boys iguala 2 a 2 con su máximo rival, Rosario Central, y se consagra campeón por primera vez en su historia.
- 1988 – Sergio Agüero, futbolista argentino.
- 1998 – Mayco Vivas, rugbista argentino.
- 1998 – Nahuel Arena, futbolista argentino.
- 1999 – Federico Girotti, futbolista argentino.
- 2000 – Tomás Moschión, futbolista argentino.
- 2019 – en la ciudad de Córdoba (Argentina) se disputa la final de la Copa de la Superliga, en donde Tigre derrota 2-0 a Boca Juniors y se corona campeón, siendo este el primer título que conquistan en su historia en la máxima categoría del fútbol argentino.
El 2 de junio de 1953, la coronación de Isabel II del Reino Unido tuvo lugar en la Abadía de Westminster. Este evento marcó el inicio de su largo reinado y fue el primero en ser transmitido por televisión, lo que permitió a millones de personas en todo el mundo seguir la ceremonia en vivo. La coronación se convirtió en un hito de la historia moderna y simbolizó la modernización de la monarquía británica.
En el mundo: 2 de junio de 2026
- 455 – Roma es saqueada por los vándalos de Genserico.
- 1183 – tiene lugar la batalla de Kurikara, dentro de las guerras Genpei, donde el clan Minamoto pone la balanza a su favor después del dominio del clan Taira.
- 1484 – la ciudad de Qasr Bunayra (España), actual Casarabonela, cae en poder de los Reyes católicos.
- 1537 – en Roma, el papa Paulo III publica la bula Sublimis Deus, donde decreta que los indígenas americanos son seres humanos verdaderos, dotados de alma.
- 1765 – en la actual Guatemala, el primer asentamiento de la ciudad de Chiquimula es destruido por un violento huracán y varios temblores de tierra, conocidos como Terremotos de la Santísima Trinidad, que provocan deslaves e inundaciones.
- 1774 – en la actual Ciudad de México, el español Pedro Romero de Terreros funda el Nacional Monte de Piedad, bajo el nombre de «Sacro Real del Monte de Piedad de Ánimas», que significó la solución a los problemas económicos de los residentes de la Nueva España.
- 1782 – en Madrid se funda el Banco de San Carlos, futuro Banco de España.
- 1823 – en el volcán Kilauea (islas Hawái) a las 8:00 h sucede un terremoto de magnitud 7 en la escala sismológica de Richter.
- 1841 – en la Academia Francesa, en la ciudad de París (Francia), se celebra la recepción del novelista Víctor Hugo.
- 1843 – en los ingenios Ácana y Concepción, en el partido de Sabanilla (Cuba), se sublevan varias decenas de esclavos.
- 1858 – en Italia, Giovanni Battista Donati descubre el cometa Donati.
- 1865 – en Texas, en el marco de la guerra civil estadounidense, se rinde el 19 regimiento de Texas, la última unidad confederada, y se arria la última bandera confederada.
- 1875 – el inventor escocés Alexander Graham Bell inventa un micrófono de membrana para su teléfono.
- 1877 – en Suiza, Paul Brousse y Jean-Louis Pindy publican el primer número de la revista L’Avant-Garde, organe de la Fédération Française de l'Association Internationale des Travailleurs (‘La Vanguardia, órgano de la Federación Francesa de la AIT’).
- 1878 – en Berlín, el emperador de Alemania Guillermo I resulta herido por dos balas. Es el segundo atentado contra su vida en dos meses.
- 1884 – en el barrio de la Boca, en la ciudad de Buenos Aires (Argentina) se funda el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca, el más antiguo de ese país.
- 1886 – en Nueva York, Johann Most es condenado a un año de prisión por unas declaraciones (que fueron juzgadas como «incitadoras» de un motín), que habría pronunciado en el Workingmen's Rifle Club de Nueva York el 11 de mayo.
- 1896 – en Gran Bretaña, el italiano Guglielmo Marconi patenta la radio.
- 1899 – en Baler (capitanía general de las Filipinas, colonia del Reino de España) capitulan los «Últimos de Filipinas», después de 337 días sitiados por tropas filipinas.
- 1904 – en la galería Vollard (París) el pintor francés Henri Matisse expone sus obras. Entre ellas se encuentra la popular Efecto de nieve en el puente Saint-Michel.
- 1908 – en Madrid (España), el poeta nicaragüense Rubén Darío presenta sus credenciales como embajador de su país.
- 1908 – en el Reino de España se prohíbe la actuación de mujeres en la lidia de toros.
- 1909 – en África central, el ejército invasor francés captura la ciudad de Abéché, capital del Imperio uadai.
- 1909 – se realiza el primer vuelo en aeroplano con pasajeros.
- 1919 – los aliados de la Primera Guerra Mundial (1914‑1918) comunican a Austria las condiciones para la paz.
- 1919 – en Zúrich (Suiza), Luigi Bertoni y otros anarquistas italianos (detenidos desde hace 14 meses) implicados en el «complot de Zúrich» son juzgados ante un tribunal federal.
- 1922 – en París se estrena la ópera Renard von Mavra, de Richard Strauss.
- 1927 – en Grecia se aprueba una nueva Constitución.
- 1927 – en Villa Elisa (en la provincia argentina de Entre Ríos) se funda el Club Atlético Villa Elisa.
- 1941 – en Bagdad (Irak) ―inmediatamente después de la victoria británica en la Guerra anglo-iraquí (del 18 de abril al 30 de mayo de 1941)―, la población musulmana suní, instigada por el embajador nazi Fritz Grobba, perpetra una farhud (‘desposesión violenta’): entre el 1 y el 2 de junio mata a 175 iraquíes judíos y hiere a unos 1000.
- 1945 – en Orleans (Francia), Émile Armand edita el periódico mensual L'Unique, que es una continuación de la obra de propaganda anarquista individualista que ya había empezado con L'En dehors, en 1922.
- 1946 – es establecida por referéndum la República en Italia.
- 1946 – en la provincia del Chaco (Argentina) se funda la institución deportiva Don Orione Atletic Club.
- 1949 – Transjordania pasa a denominarse oficialmente Jordania.
- 1953 – en la abadía de Westminster (Reino Unido), Isabel II es coronada reina.
- 1955 – en Kazajistán (Unión Soviética) se inaugura el cosmódromo de Baikonur.
- 1957 – en el Sitio de pruebas de Nevada, Estados Unidos detona la bomba de hidrógeno Franklin, de 0,14 kilotones. Es la bomba número 90 del total de 1132 bombas atómicas que hizo detonar ese país entre 1945 y 1992.
- 1958 – en el atolón Enewetak (islas Marshall, en medio del océano Pacífico), Estados Unidos detona su bomba atómica Rose, de 15 kilotones. Resulta un fizzle (bomba fallada), ya que se habían predicho 125 kt. Es la bomba n.º 134 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1958 – en Tlajomulco, cercca de la ciudad de Guadalajara (México) se estrella un avión de pasajeros Constellation, de Aerovías Mexicanas (hoy Aeroméxico) donde murieron los 39 pasajeros y las 7 personas de la tripulación.
- 1962 – Masacre de Novocherkask contra manifestantes desarmados en la Unión Soviética.
- 1963 – en Arabia, el príncipe Faisal decreta la abolición de la esclavitud.
- 1967 – se publica el esperado álbum de The Beatles: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en Estados Unidos; en el Reino Unido fue lanzado el día anterior.
- 1974 – en la cancha del club Rosario Central en la ciudad de Rosario (Argentina), el Club Atlético Newell's Old Boys iguala 2 a 2 con su máximo rival, Rosario Central, y se consagra campeón por primera vez en su historia.
- 1974 – en un campo del municipio San Ciprián de Viñas, 108 km al sureste de Santiago de Compostela (España), una loba ataca a una niña, a la que deja herida. Tres días después herirá a José Tomás Pérez, un bebé de 11 meses, que morirá por las heridas.
- 1975 – en Francia, más de 100 prostitutas ocuparon la iglesia de Saint-Nizier de Lyon, con el fin de llamar la atención sobre la escalada de violencia contra ellas. Se declararon en huelga por 8 días y mantuvieron la ocupación por 8 días, cuando fue allanada por la policía. A partir de aquel día inició el movimiento a favor de los derechos de las trabajadoras sexuales.
- 1977 – en Londres (Reino Unido) se celebra el «jubileo de plata» de la reina Isabel II del Reino Unido
- 1989 – en Italia, varios biólogos descubren el mecanismo para crear animales transgénicos en laboratorio.
- 1992 – Dinamarca no acepta integrarse en el Tratado de Maastricht, al negarse el 50,7 % de la población en el referéndum celebrado.
- 1996 – el arzobispo sudafricano Desmond Tutu, premio nobel de la paz, se retira como primado de la Iglesia Anglicana de África Meridional (Comunión anglicana).
- 1998 – en el estado de California (Estados Unidos) se aprueba por votación popular la Propuesta 227, que elimina en ese estado el programa de educación bilingüe (inglés y español).
- 2002 – se celebra el jubileo de oro de La reina Isabel II del Reino Unido
- 2003 – la empresa ESA lanza la nave espacial Mars Express.
- 2004 – en Afganistán son asesinados cinco miembros de Médicos Sin Fronteras.
- 2007 – en Milán (Italia), por primera vez en la Historia, una mujer, Laura Pausini, realiza un concierto en el conocido estadio de San Siro.
- 2012 – en Londres (Reino Unido) se celebra el «jubileo de diamante» de la reina Isabel II del Reino Unido
- 2014 – en Madrid (España), el rey de España, Juan Carlos I anuncia en mensaje oficial a las 13:00 que abdica en favor de su hijo el Príncipe Felipe, que reinará bajo el nombre de Felipe VI de España.
- 2015 – en Suiza, el presidente de la FIFA, Joseph Blatter ―envuelto en un escándalo de corrupción― anuncia su dimisión en el cargo.
- 2019 – en la ciudad de Córdoba (Argentina) se disputa la final de la Copa de la Superliga, en donde Tigre derrota 2-0 a Boca Juniors y se corona campeón, siendo este el primer título que conquistan en su historia en la máxima categoría del fútbol argentino.
- 2019 – en la ciudad mexicana de Mexicali (estado de Baja California), las emisoras
- 2022 – en Londres (Reino Unido) se celebra el «jubileo de platino» de la reina Isabel II del Reino Unido.
- 2024 – en México, Claudia Sheinbaum se convierte en la primera mujer en ser presidente de esa nación.