Efemérides del 2 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 2 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 2 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 2 de junio de 2026

1884 – en el barrio de la Boca, en la ciudad de Buenos Aires (Argentina) se funda el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca, el más antiguo de ese país.

– en el barrio de la Boca, en la ciudad de Buenos Aires (Argentina) se funda el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca, el más antiguo de ese país. 1927 – en Villa Elisa (en la provincia argentina de Entre Ríos) se funda el Club Atlético Villa Elisa.

– en Villa Elisa (en la provincia argentina de Entre Ríos) se funda el Club Atlético Villa Elisa. 1946 – en la provincia del Chaco (Argentina) se funda la institución deportiva Don Orione Atletic Club.

– en la provincia del Chaco (Argentina) se funda la institución deportiva Don Orione Atletic Club. 1974 – en la cancha del club Rosario Central en la ciudad de Rosario (Argentina), el Club Atlético Newell's Old Boys iguala 2 a 2 con su máximo rival, Rosario Central, y se consagra campeón por primera vez en su historia.

– en la cancha del club Rosario Central en la ciudad de Rosario (Argentina), el Club Atlético Newell's Old Boys iguala 2 a 2 con su máximo rival, Rosario Central, y se consagra campeón por primera vez en su historia. 1988 – Sergio Agüero, futbolista argentino.

– Sergio Agüero, futbolista argentino. 1998 – Mayco Vivas, rugbista argentino.

– Mayco Vivas, rugbista argentino. 1998 – Nahuel Arena, futbolista argentino.

– Nahuel Arena, futbolista argentino. 1999 – Federico Girotti, futbolista argentino.

– Federico Girotti, futbolista argentino. 2000 – Tomás Moschión, futbolista argentino.

– Tomás Moschión, futbolista argentino. 2019 – en la ciudad de Córdoba (Argentina) se disputa la final de la Copa de la Superliga, en donde Tigre derrota 2-0 a Boca Juniors y se corona campeón, siendo este el primer título que conquistan en su historia en la máxima categoría del fútbol argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 2 de junio de 1953, la coronación de Isabel II del Reino Unido tuvo lugar en la Abadía de Westminster. Este evento marcó el inicio de su largo reinado y fue el primero en ser transmitido por televisión, lo que permitió a millones de personas en todo el mundo seguir la ceremonia en vivo. La coronación se convirtió en un hito de la historia moderna y simbolizó la modernización de la monarquía británica.

En el mundo: 2 de junio de 2026