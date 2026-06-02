Desgarradora pérdida: veterinarios luchan en vano por la vida de "El Viejo" en La Rioja

Un perro comunitario llamado «El Viejo» falleció tras ser atropellado en la zona Sur, generando indignación entre los vecinos y proteccionistas. La comunidad pide medidas más severas para prevenir incidentes similares.

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La tarde del lunes, un perro comunitario conocido como «El Viejo» falleció tras ser atropellado por un conductor irresponsable que se dio a la fuga. El animal, que se encontraba dormido a la vera de un comercio en la zona Sur, sufrió graves lesiones que complicaron su delicado estado de salud, ya que padecía tumores preexistentes.

El suceso provocó una fuerte reacción entre los vecinos y proteccionistas, quienes expresaron su indignación en redes sociales y exigieron justicia. A pesar de que se difundieron imágenes del accidente que llevaron a la detención del conductor, este fue liberado y quedó a disposición de la justicia, lo que intensificó el clamor por medidas más severas contra conductores imprudentes.

Los cuidadores de «El Viejo» lamentaron no solo su pérdida, sino también la falta de acciones efectivas para evitar incidentes similares. La comunidad se organizó para recaudar fondos para su tratamiento, pero lamentablemente, los esfuerzos no fueron suficientes. Este caso ha resaltado la necesidad de promover una mayor conciencia sobre la tenencia responsable de mascotas y la seguridad en las calles.

Se espera que la muerte de «El Viejo» impulse un cambio en la normativa y en las actitudes hacia los derechos de los animales en la región, con la comunidad y proteccionistas movilizándose para evitar futuras tragedias.