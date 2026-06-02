Operativo en Chilecito desmantela red de estafas: dos arrestos y millonario secuestro

Dos hombres, detenidos en Chilecito tras un allanamiento por estafa, enfrentan cargos graves. Se secuestraron $66.930 y un celular, elementos clave para la investigación. La seguridad en la comunidad se refuerza con estos operativos.

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Un operativo conjunto realizado por el Departamento de Investigaciones de la Unidad Regional Segunda resultó en la detención de dos hombres en relación a una investigación por el delito de estafa, bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 2, dirigido por el Dr. Jorge Elías Jalil.

Las acciones se llevaron a cabo en un local comercial en la intersección de las calles Ricardo Rojas y El Famatina, donde se secuestraron elementos probatorios, incluyendo $66.930 pesos en efectivo y un teléfono celular marca Motorola. Uno de los detenidos, un hombre de 38 años de apellido Caiguara, es señalado como el presunto autor del hecho, mientras que el otro implicado, Janco Quispe de 39 años, también fue detenido.

Ambos detenidos serán puestos a disposición del magistrado, quien determinará su situación procesal. La Unidad Regional Segunda resaltó que este operativo es parte de un plan más amplio de seguridad y prevención para combatir delitos en la comunidad de Chilecito.