Flamenco rescatado regresa a su hábitat natural tras intervención de vecinos de Famatina

Un flamenco rescatado en Famatina fue reintegrado a su hábitat en el Dique de Chañarmuyo tras la rápida intervención de las autoridades locales. La comunidad y la policía colaboraron en su rescate, destacando la importancia de cuidar la fauna silvestre.

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Un flamenco ha sido reintegrado a su hábitat natural gracias a la intervención de autoridades locales tras ser encontrado por un vecino en Famatina. El ave fue hallada por Hugo Argüello en la Ruta Provincial N° 78 y llevado a su hogar para protegerlo de posibles peligros.

El Comisario Julio César Barrera recibió un llamado alertando sobre el ave y, tras confirmar su estado, se contactó a la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia. La veterinaria Dra. Adriana Mastromatey examinó al flamenco y determinó que se encontraba en óptimas condiciones.

Posteriormente, el ave fue trasladada al Dique de Chañarmuyo, donde fue reincorporada con éxito a su entorno natural. Este evento resalta la importancia de la colaboración entre la comunidad y las instituciones para la conservación de especies protegidas.

Las autoridades han hecho un llamado a los ciudadanos para que reporten cualquier hallazgo de fauna silvestre, subrayando que una intervención adecuada es crucial para la supervivencia de estos animales en la región.