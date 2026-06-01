Flamenco rescatado regresa a su hábitat natural tras intervención de vecinos de Famatina

Un flamenco ha sido reintegrado a su hábitat natural gracias a la intervención de autoridades locales tras ser encontrado por un vecino en Famatina. El ave fue hallada por Hugo Argüello en la Ruta Provincial N° 78 y llevado a su hogar para protegerlo de posibles peligros.
El Comisario Julio César Barrera recibió un llamado alertando sobre el ave y, tras confirmar su estado, se contactó a la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia. La veterinaria Dra. Adriana Mastromatey examinó al flamenco y determinó que se encontraba en óptimas condiciones.
Posteriormente, el ave fue trasladada al Dique de Chañarmuyo, donde fue reincorporada con éxito a su entorno natural. Este evento resalta la importancia de la colaboración entre la comunidad y las instituciones para la conservación de especies protegidas.
Las autoridades han hecho un llamado a los ciudadanos para que reporten cualquier hallazgo de fauna silvestre, subrayando que una intervención adecuada es crucial para la supervivencia de estos animales en la región.