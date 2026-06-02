El rechazo a la matriculación de un condenado genera controversia en el Colegio de Psicopedagogos

Sonia Galleguillo, presidenta del Colegio de Psicopedagogos de La Rioja, aseguró que un condenado por abuso sexual no podrá matricularse en ninguna institución del país, tras la nueva ley que exige antecedentes penales. La medida busca proteger a las infancias y responde a la preocupación social por los abusos.

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La presidenta del Colegio de Psicopedagogos de La Rioja, Sonia Galleguillo, se pronunció sobre la reciente obtención de un título universitario por parte de un condenado por abuso sexual. Galleguillo aseguró que el individuo no podrá matricularse en su institución ni en ninguna otra a nivel nacional, gracias a una nueva ley promulgada el año pasado que exige la presentación de un certificado de antecedentes penales para el acceso a la matrícula.

La medida busca abordar la creciente preocupación social por casos de abusos, enfocándose en la protección de las infancias. Galleguillo expresó su malestar por la forma en que se comunicó la noticia, subrayando el impacto que genera en las familias y en quienes defienden los derechos de los niños. Considera que hubo un “mal manejo de la información” por parte de la institución educativa involucrada.

El Colegio, que actualmente tiene 206 profesionales matriculados, se compromete a seguir trabajando en la ética profesional. Entre sus próximos pasos, se priorizará el análisis y regulación sobre la habilitación de consultorios particulares, con el fin de reforzar los controles que aseguran la seguridad de los pacientes en terapia.