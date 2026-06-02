Alivio para empleados públicos: se efectúan los pagos de sueldos de mayo en La Rioja

El cronograma de pago de sueldos de mayo abarca a empleados de diversas áreas gubernamentales de La Rioja, incluyendo ministerios y municipalidades. Se espera una normalización en los pagos que beneficiará la economía local, generando confianza en los trabajadores.

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Los empleados públicos de La Rioja están recibiendo sus sueldos correspondientes a mayo, un proceso que abarca diversas áreas gubernamentales. Este cronograma incluye a entidades como el Tribunal de Cuentas, la Secretaría General de la Gobernación y la Secretaría de Comunicación y Planificación Pública, así como a numerosos ministerios.

Además de las dependencias centrales, se verán beneficiados organismos como AJALAR, la Secretaría de Minería y la Administración Provincial de Vialidad. También estarán incluidos los trabajadores de las municipalidades, como la Municipalidad de Capital y el Concejo Deliberante Municipal.

Los pagos se realizarán a través del Banco Rioja, permitiendo que los empleados accedan a sus haberes de manera habitual. Este cumplimiento es esencial para la administración pública, ya que garantiza la continuidad en los pagos, lo que impacta positivamente en la economía local y refleja el compromiso del Gobierno provincial con sus trabajadores.

Conforme avanza mayo, se prevé que este cronograma se implemente sin inconvenientes, lo que genera confianza entre los empleados y sus familias, y contribuye al correcto funcionamiento de las instituciones.