Alivio para empleados públicos: se efectúan los pagos de sueldos de mayo en La Rioja

Los empleados públicos de La Rioja están recibiendo sus sueldos correspondientes a mayo, un proceso que abarca diversas áreas gubernamentales. Este cronograma incluye a entidades como el Tribunal de Cuentas, la Secretaría General de la Gobernación y la Secretaría de Comunicación y Planificación Pública, así como a numerosos ministerios.
Además de las dependencias centrales, se verán beneficiados organismos como AJALAR, la Secretaría de Minería y la Administración Provincial de Vialidad. También estarán incluidos los trabajadores de las municipalidades, como la Municipalidad de Capital y el Concejo Deliberante Municipal.
Los pagos se realizarán a través del Banco Rioja, permitiendo que los empleados accedan a sus haberes de manera habitual. Este cumplimiento es esencial para la administración pública, ya que garantiza la continuidad en los pagos, lo que impacta positivamente en la economía local y refleja el compromiso del Gobierno provincial con sus trabajadores.
Conforme avanza mayo, se prevé que este cronograma se implemente sin inconvenientes, lo que genera confianza entre los empleados y sus familias, y contribuye al correcto funcionamiento de las instituciones.