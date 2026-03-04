Niño de 3 años atropellado en Chepes: se encuentra fuera de peligro

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un niño de 3 años fue embestido por un automóvil anoche en el centro de Chepes, específicamente en la avenida San Martín, entre las calles Alberdi y Castro Barros, frente a una sucursal del Banco Rioja. El accidente ocurrió poco antes de las 21:30 en una zona muy transitada y fue protagonizado por un Peugeot 408 gris, conducido por una mujer de 57 años, de apellido Agüero.

Según el informe policial, el niño trató de cruzar la avenida inesperadamente, lo que resultó en el impacto y su caída sobre la cinta asfáltica. Inmediatamente, se solicitó la presencia de emergencias médicas, que trasladaron al menor al hospital local. El doctor Luis Daniel Rey informó que el niño presentaba escoriaciones leves en la frente y la nariz, y tras recibir atención médica, fue dado de alta.

A pesar de la preocupación generada entre los vecinos y comerciantes, la rápida respuesta de los servicios de emergencia evitó un desenlace más grave. También se realizó un test de alcoholemia a la conductora, que dio negativo.