Niño de tres años atropellado en Chepes: milagrosamente solo con lesiones leves

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Anoche, un grave incidente tuvo lugar en el centro de Chepes, donde un niño de tres años fue atropellado por un vehículo. El accidente ocurrió minutos antes de las 21.30 horas en la Avenida San Martín, entre las calles Alberdi y Castro Barros, una vía muy transitada.

El vehículo, un Peugeot 408 gris, era conducido por una mujer de 57 años, identificada como Agüero. Según las autoridades, el accidente sucedió cuando el menor intentó cruzar la calle de manera inesperada, lo que impidió que la conductora pudiera evitar el impacto. Tras el choque, el niño cayó sobre la cinta asfáltica.

El personal policial que llegó al lugar solicitó asistencia médica, y una ambulancia trasladó al menor al hospital local. Allí, el Dr. Luis Daniel Rey informó que el niño solo presentaba escoriaciones leves en la frente y la nariz, lo que permitió que recibiera el alta médica tras las curaciones pertinentes.

Las autoridades también realizaron pruebas de alcoholemia a la conductora, las cuales resultaron negativas, descartando cualquier consumo de alcohol. La comunidad de Chepes se encuentra preocupada por la situación, subrayando la importancia de la precaución al transitar, especialmente en zonas donde juegan niños.