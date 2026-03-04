Docente detenido en La Rioja: acusaciones de estafas en trámites universitarios y viviendas

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La policía de La Rioja detuvo a un docente apellidado Castro, acusado de realizar estafas a través de la oferta de servicios fraudulentos relacionados con trámites administrativos. Varias víctimas denunciaron que el sospechoso les prometía ayudar a acceder a viviendas o a la Universidad Nacional de La Rioja, a cambio de sumas de dinero.

El modus operandi del acusado incluía solicitar efectivo y transferencias bancarias, utilizando su profesión para generar confianza. Además, se reveló que Castro empleaba nombres de terceros, como el de la concejala Marenco, para dar credibilidad a sus engaños.

Las investigaciones apuntan a que el detenido residía en una pensión cercana al Concejo Deliberante. La causa ahora se centrará en las pruebas de las transferencias recibidas y los testimonios de los afectados, resaltando la importancia de denunciar fraudes y proteger a los ciudadanos de maniobras engañosas en la búsqueda de soluciones habitacionales y educativas.