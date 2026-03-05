Desarticulan red delictiva en La Rioja: secuestran vehículo relacionado a fraudes económicos

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

En un operativo realizado por el Departamento Ciber Crimen, se llevó a cabo el secuestro de un vehículo en la capital riojana. Este procedimiento, ordenado por el Juzgado de Instrucción N° 2, se ejecutó a las 09.00 horas y estuvo a cargo de la División Delitos Económicos de la Dirección General de Investigaciones.

El automóvil secuestrado es un Ford Fiesta, con dominio MFX-954, y fue encontrado con su llave de encendido. Según el informe oficial, el operativo se llevó a cabo sin incidentes y se realizó siguiendo las directivas legales para proteger el patrimonio vinculado a la investigación. Tras culminar las actuaciones, el vehículo fue trasladado para su custodia.

Las autoridades informaron que el rodado se encuentra resguardado en el predio de Investigaciones, a disposición de la autoridad judicial, mientras se aguardan nuevas directivas sobre la causa. Este tipo de operativos destaca la importancia de investigar delitos económicos, un fenómeno que ha ido en aumento en los últimos años.

La unidad de Ciber Crimen continúa con sus tareas operativas enfocadas en la recolección de pruebas, reafirmando el compromiso de las autoridades por esclarecer estos casos y asegurar el cumplimiento de la ley.