Operativo en Chamical: se incautan 70 mil pesos y drogas en un allanamiento

Un allanamiento en Chamical permitió incautar 70 mil pesos escondidos en un peluche, vinculados a un caso delictivo. Además, se halló posible cannabis sativa en la vivienda. Las investigaciones continúan.

El Departamento de Investigaciones de Chamical llevó a cabo un allanamiento exitoso el 4 de marzo en el barrio Inmaculada, en respuesta a una causa judicial relacionada con un hecho delictivo. El operativo se realizó en un domicilio en calle Carlos de Dios Murias, propiedad de una mujer de apellido Peiretti.

Durante la requisa, se encontraron 70 mil pesos ocultos dentro de un peluche. La dueña de la casa indicó que el dinero pertenecía a su hijo, Ozaman Antúnez, de 22 años, quien también vive en el lugar. Además, se halló un paquete con caricaturas que contenía sustancia vegetal que podría ser cannabis sativa, lo que llevó a la intervención del personal de Lucha Contra el Narcotráfico.

Las investigaciones están en curso para determinar el origen del dinero y se están siguiendo las disposiciones judiciales pertinentes. Este operativo refleja el esfuerzo de las autoridades en la lucha contra el delito y la seguridad en la comunidad.

