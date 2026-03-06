Viernes, 6 de Marzo 2026
Comerciantes alertan sobre robo: detienen a agresor de la policía en La Rioja
Comerciantes alertan sobre robo: detienen a agresor de la policía en La Rioja

Un hombre fue detenido tras robar prendas en un comercio de la ciudad. Mostró resistencia y agredió a la policía, que actuó rápidamente gracias a la denuncia de los propietarios.

Un hombre fue detenido tras ser señalado como el autor de un robo en un local comercial. La situación se desencadenó cuando los propietarios del comercio alertaron sobre la conducta sospechosa del individuo en la mañana del miércoles. La intervención policial fue crucial, ya que el sospechoso fue localizado a pocos metros del lugar del hecho.

Al intentar ser aprehendido, el delincuente mostró una actitud violenta, resistiéndose a la autoridad y agrediendo a los uniformados. Según el parte oficial, intentó golpear a los efectivos para evitar su detención. A pesar de su resistencia, los policías lograron reducirlo y confirmaron que tenía antecedentes delictivos por robos similares.

El hombre fue puesto a disposición de la justicia y los artículos robados fueron recuperados para ser devueltos a los propietarios del comercio. Este incidente destaca la importancia de la colaboración de la comunidad y la rápida actuación de las fuerzas de seguridad en la prevención del delito.

