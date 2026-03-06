Joven rescatado en Chilecito tras ser arrastrado por la corriente en tormenta eléctrica

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Durante una intensa tormenta eléctrica en la ciudad, las calles se inundaron, convirtiéndose en verdaderos cauces de agua. Un joven que intentaba cruzar en motocicleta se vio en una situación crítica al perder el control y ser arrastrado por la corriente.

Un efectivo policial, identificado como Vargas, se encontraba en un gimnasio cercano y observó el incidente. Sin dudarlo, se lanzó al agua para rescatar al muchacho, recibiendo apoyo de otras personas que estaban en el lugar. Juntos lograron sujetarlo y sacarlo de la correntada justo a tiempo, evitando que fuera arrastrado hacia un sifón natural donde las consecuencias podrían haber sido fatales.

Este hecho pone de relieve la importancia de la solidaridad comunitaria en momentos de emergencia, demostrando que la rápida intervención de los ciudadanos puede salvar vidas en situaciones críticas.