Viernes, 6 de Marzo 2026
La UNLaR aclara la situación de docente detenido para despejar dudas en la comunidad
Policiales

La Universidad Nacional de La Rioja aclaró que el hombre detenido no es parte de su cuerpo docente, instando a la comunidad a verificar la identidad de quienes realizan trámites.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 9 h 1 min de lectura
A raíz de recientes informaciones sobre la detención de un individuo vinculado a la educación, la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) aclaró que no pertenece a su planta docente. La institución emitió un comunicado oficial para tranquilizar a la comunidad ante la difusión de estas noticias.

La UNLaR enfatizó que "la persona mencionada en dichas publicaciones no integra, ni ha integrado el plantel docente de la Universidad". Además, instó a realizar cualquier gestión o trámite institucional únicamente a través de los canales oficiales, con el fin de evitar confusiones sobre la identidad de sus representantes.

Las autoridades universitarias también aconsejaron a la población que se abstenga de proporcionar información personal a individuos que no puedan demostrar su conexión legítima con la institución. Esta advertencia busca proteger a los ciudadanos de posibles fraudes que utilicen el nombre de la universidad.

Con esta aclaración, la UNLaR reafirma su compromiso con la transparencia y la seguridad en sus trámites oficiales, mientras la comunidad se mantiene alerta ante la situación generada por estos hechos.

