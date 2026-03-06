La UNLaR aclara la situación de docente detenido para despejar dudas en la comunidad

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

A raíz de recientes informaciones sobre la detención de un individuo vinculado a la educación, la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) aclaró que no pertenece a su planta docente. La institución emitió un comunicado oficial para tranquilizar a la comunidad ante la difusión de estas noticias.

La UNLaR enfatizó que "la persona mencionada en dichas publicaciones no integra, ni ha integrado el plantel docente de la Universidad". Además, instó a realizar cualquier gestión o trámite institucional únicamente a través de los canales oficiales, con el fin de evitar confusiones sobre la identidad de sus representantes.

Las autoridades universitarias también aconsejaron a la población que se abstenga de proporcionar información personal a individuos que no puedan demostrar su conexión legítima con la institución. Esta advertencia busca proteger a los ciudadanos de posibles fraudes que utilicen el nombre de la universidad.

Con esta aclaración, la UNLaR reafirma su compromiso con la transparencia y la seguridad en sus trámites oficiales, mientras la comunidad se mantiene alerta ante la situación generada por estos hechos.