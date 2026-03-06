Accidente en La Rioja capital: motocicleta y taxi colisionan, dos heridos graves

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un accidente de tránsito en el barrio Pango de la capital de La Rioja dejó a dos personas heridas tras la colisión de una motocicleta y un taxi. El hecho ocurrió el viernes por la tarde, cuando la motocicleta marca Yamaha Crypton, que transportaba a dos ocupantes, impactó contra el taxi.

Las víctimas fueron trasladadas al hospital Vera Barros por el Servicio de Emergencia del 107, y su estado es estable, aunque necesitarán atención médica especializada. La familia de los heridos ha recibido apoyo de los servicios de salud y asistencia social.

Las autoridades locales están investigando las circunstancias del accidente y han hecho un llamado a los conductores para que extremen precauciones y respeten las normas de tránsito. La Policía provincial realiza pericias para determinar las causas del choque, resaltando la necesidad de una mayor educación vial y medidas de seguridad en las calles.

La comunidad ha manifestado su preocupación por el aumento de accidentes viales, lo que ha generado un debate sobre la implementación de controles más estrictos y campañas de concientización sobre seguridad vial. Este incidente subraya la urgencia de acciones por parte de las autoridades para prevenir futuros accidentes y mejorar la seguridad en el tránsito.