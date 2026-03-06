Viernes, 6 de Marzo 2026
Accidente en La Rioja capital: motocicleta y taxi colisionan, dos heridos graves
Un choque en el barrio Pango de La Rioja dejó a dos heridos, quienes fueron trasladados al hospital Vera Barros. Las autoridades investigan las causas del accidente y piden mayor precaución en las calles.

Un accidente de tránsito en el barrio Pango de la capital de La Rioja dejó a dos personas heridas tras la colisión de una motocicleta y un taxi. El hecho ocurrió el viernes por la tarde, cuando la motocicleta marca Yamaha Crypton, que transportaba a dos ocupantes, impactó contra el taxi.

Las víctimas fueron trasladadas al hospital Vera Barros por el Servicio de Emergencia del 107, y su estado es estable, aunque necesitarán atención médica especializada. La familia de los heridos ha recibido apoyo de los servicios de salud y asistencia social.

Las autoridades locales están investigando las circunstancias del accidente y han hecho un llamado a los conductores para que extremen precauciones y respeten las normas de tránsito. La Policía provincial realiza pericias para determinar las causas del choque, resaltando la necesidad de una mayor educación vial y medidas de seguridad en las calles.

La comunidad ha manifestado su preocupación por el aumento de accidentes viales, lo que ha generado un debate sobre la implementación de controles más estrictos y campañas de concientización sobre seguridad vial. Este incidente subraya la urgencia de acciones por parte de las autoridades para prevenir futuros accidentes y mejorar la seguridad en el tránsito.

