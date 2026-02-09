Lunes, 9 de Febrero 2026
Accidente de moto en Chilecito deja a un joven de 28 años con heridas graves
Accidente de moto en Chilecito deja a un joven de 28 años con heridas graves

Una joven de 28 años sufrió graves heridas tras un accidente en Chilecito, donde su motocicleta chocó un poste. La alcoholemia fue 0,92 G/L. Autoridades intensificarán controles.

Una joven de 28 años sufrió heridas graves tras un accidente de tránsito en la Avenida Circunvalación de Chilecito. El siniestro ocurrió minutos antes de las 22:00 de este domingo, cuando la conductora perdió el control de su motocicleta y chocó contra un poste de madera.

El informe de la División de Accidentes Viales destaca que la motocicleta Zanella ZB 110cc circulaba en dirección norte-sur y, tras rozar el cordón de la vereda, la mujer cayó. Al momento del accidente, no llevaba casco protector y el test de alcoholemia indicó un resultado de 0,92 G/L, lo que se considera la causa principal de la pérdida de control.

Según el parte médico del Dr. Daniel Malocevich, la mujer presenta un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, un hematoma orbital derecho y una fractura de nariz, por lo que permanece internada. Su acompañante, una adolescente de 14 años, sufrió escoriaciones leves y fue dada de alta tras recibir atención médica en el lugar.

Este incidente resalta la necesidad de aumentar la concientización sobre la seguridad vial. Las autoridades locales han anunciado que intensificarán los controles de alcoholemia y la vigilancia en áreas con mayor riesgo de accidentes, buscando mejorar la seguridad de todos los usuarios de las vías.

