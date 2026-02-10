Martes, 10 de Febrero 2026
Investigan las circunstancias de la muerte de Domingo Ormeño en Las Higuerillas
Policiales

Investigan las circunstancias de la muerte de Domingo Ormeño en Las Higuerillas

Un hombre fue encontrado muerto en Las Higuerillas, con quemaduras totales. La policía investiga si su deceso se debió a una explosión accidental o un hecho intencional. La autopsia y pericias son clave para aclarar el caso.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La zona de Las Higuerillas, ubicada a unos 15 kilómetros de la Ruta 38, fue escenario de un macabro hallazgo este martes, cuando un vecino encontró el cuerpo sin vida de un hombre. Al llegar al lugar, la Policía de la Provincia identificó a la víctima como Domingo Ormeño.

El cadáver presentaba quemaduras totales, lo que complicó las tareas iniciales de investigación. Inmediatamente, se acordonó el área para preservar las pruebas mientras el personal de criminalística realizaba el levantamiento de rastros en un contexto de total hermetismo.

Un elemento clave para el avance de la investigación es la aparición de una garrafa cerca del cuerpo. Los investigadores están analizando este objeto para determinar si la causa de las quemaduras fue una explosión accidental, un hecho intencional o un siniestro provocado. En este momento, la Justicia local espera los resultados de la autopsia y las pericias técnicas sobre el envase de gas.

Etiquetas: la rioja Las Higuerillas policía homicidio investigación justicia
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1587 articles →

Artículos relacionados

Cuerpo calcinado en Las Higuerillas: la policía avanza en la investigación

Condena histórica en Chaco: el Clan Sena enfrenta prisión perpetua por femicidio

Aumenta la preocupación por las estafas en el área de Seguridad en La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar