Investigan las circunstancias de la muerte de Domingo Ormeño en Las Higuerillas

La zona de Las Higuerillas, ubicada a unos 15 kilómetros de la Ruta 38, fue escenario de un macabro hallazgo este martes, cuando un vecino encontró el cuerpo sin vida de un hombre. Al llegar al lugar, la Policía de la Provincia identificó a la víctima como Domingo Ormeño.

El cadáver presentaba quemaduras totales, lo que complicó las tareas iniciales de investigación. Inmediatamente, se acordonó el área para preservar las pruebas mientras el personal de criminalística realizaba el levantamiento de rastros en un contexto de total hermetismo.

Un elemento clave para el avance de la investigación es la aparición de una garrafa cerca del cuerpo. Los investigadores están analizando este objeto para determinar si la causa de las quemaduras fue una explosión accidental, un hecho intencional o un siniestro provocado. En este momento, la Justicia local espera los resultados de la autopsia y las pericias técnicas sobre el envase de gas.