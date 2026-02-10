Aumenta la preocupación por las estafas en el área de Seguridad en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un segundo detenido fue capturado en el marco de las investigaciones por estafas en el área de Seguridad en La Rioja. La operativa delictiva, que ha generado preocupación entre los ciudadanos, se basa en la suplantación de identidad de funcionarios y el uso de documentos falsificados.

Las fuerzas de seguridad locales iniciaron una investigación tras recibir múltiples denuncias de personas engañadas por individuos que se hacían pasar por agentes del Gobierno provincial. Los delincuentes contactaban a las víctimas solicitando información confidencial bajo el pretexto de ofrecer asistencia relacionada con la seguridad.

La Policía de La Rioja había identificado a un primer detenido hace unos días, y recientemente logró arrestar a un segundo implicado en estas estafas. Este avance es considerado importante en la lucha contra estos delitos, que han erosionado la confianza de la población hacia las instituciones.

Desde la Policía, se ha emitido un comunicado instando a la ciudadanía a mantener la cautela y a no facilitar información personal a desconocidos. Además, se recomienda que ante llamados sospechosos, los ciudadanos se comuniquen con las autoridades para verificar la autenticidad de las solicitudes. El Gobierno provincial ha reiterado su compromiso para erradicar estas prácticas delictivas y se prevé la implementación de nuevas campañas de concientización en las próximas semanas.