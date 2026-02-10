Martes, 10 de Febrero 2026
Aumenta la preocupación por las estafas en el área de Seguridad en La Rioja
Un segundo detenido por estafas en La Rioja revela un modus operandi que genera desconfianza en la ciudadanía. La Policía advierte sobre la suplantación de funcionarios y recomienda precaución ante llamadas sospechosas.

Un segundo detenido fue capturado en el marco de las investigaciones por estafas en el área de Seguridad en La Rioja. La operativa delictiva, que ha generado preocupación entre los ciudadanos, se basa en la suplantación de identidad de funcionarios y el uso de documentos falsificados.

Las fuerzas de seguridad locales iniciaron una investigación tras recibir múltiples denuncias de personas engañadas por individuos que se hacían pasar por agentes del Gobierno provincial. Los delincuentes contactaban a las víctimas solicitando información confidencial bajo el pretexto de ofrecer asistencia relacionada con la seguridad.

La Policía de La Rioja había identificado a un primer detenido hace unos días, y recientemente logró arrestar a un segundo implicado en estas estafas. Este avance es considerado importante en la lucha contra estos delitos, que han erosionado la confianza de la población hacia las instituciones.

Desde la Policía, se ha emitido un comunicado instando a la ciudadanía a mantener la cautela y a no facilitar información personal a desconocidos. Además, se recomienda que ante llamados sospechosos, los ciudadanos se comuniquen con las autoridades para verificar la autenticidad de las solicitudes. El Gobierno provincial ha reiterado su compromiso para erradicar estas prácticas delictivas y se prevé la implementación de nuevas campañas de concientización en las próximas semanas.

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

