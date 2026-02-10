Martes, 10 de Febrero 2026
Cuerpo calcinado en Las Higuerillas: la policía avanza en la investigación
Cuerpo calcinado en Las Higuerillas: la policía avanza en la investigación

Un hombre fue encontrado incinerado en una casa de Las Higuerillas, a 15 km de la Ruta 38. La Policía investiga si se trató de un accidente o un acto violento. La comunidad está conmocionada y teme por su seguridad.

La comunidad de Las Higuerillas se encuentra en estado de shock tras el hallazgo de un cuerpo incinerado en una vivienda de la zona rural, descubierto por un vecino que alertó a la Policía. La víctima, identificada como Domingo Ormeño, fue encontrada a aproximadamente 15 kilómetros de la Ruta 38.

Las autoridades policiales informaron que el cuerpo presentaba quemaduras totales y se encontró cerca de una garrafa, lo que podría indicar un posible accidente o un hecho intencional. La Policía ha intensificado las investigaciones en el área, interrogando a vecinos y recolectando información que podría ayudar a esclarecer las circunstancias de la muerte.

La preocupación entre los habitantes es palpable, ya que muchos temen que se trate de un acto violento. Este trágico suceso ha reavivado el debate sobre la seguridad en las áreas rurales, donde la comunidad exige respuestas rápidas y efectivas de las autoridades para garantizar su bienestar y tranquilidad.

