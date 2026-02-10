Cuerpo calcinado en Las Higuerillas: la policía avanza en la investigación

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La comunidad de Las Higuerillas se encuentra en estado de shock tras el hallazgo de un cuerpo incinerado en una vivienda de la zona rural, descubierto por un vecino que alertó a la Policía. La víctima, identificada como Domingo Ormeño, fue encontrada a aproximadamente 15 kilómetros de la Ruta 38.

Las autoridades policiales informaron que el cuerpo presentaba quemaduras totales y se encontró cerca de una garrafa, lo que podría indicar un posible accidente o un hecho intencional. La Policía ha intensificado las investigaciones en el área, interrogando a vecinos y recolectando información que podría ayudar a esclarecer las circunstancias de la muerte.

La preocupación entre los habitantes es palpable, ya que muchos temen que se trate de un acto violento. Este trágico suceso ha reavivado el debate sobre la seguridad en las áreas rurales, donde la comunidad exige respuestas rápidas y efectivas de las autoridades para garantizar su bienestar y tranquilidad.