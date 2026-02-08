Domingo, 8 de Febrero 2026
Accidente en avenida Yacampis: dos motociclistas sufren heridas graves
Accidente en avenida Yacampis: dos motociclistas sufren heridas graves

Un accidente en avenida Yacampis dejó a dos personas heridas, una con lesiones graves. Las autoridades investigan las causas de la pérdida de estabilidad de la motocicleta. La comunidad pide acciones para mejorar la seguridad vial.

Un siniestro vial tuvo lugar este sábado en avenida Yacampis, involucrando a una motocicleta que perdió estabilidad, lo que llevó a la caída de sus dos ocupantes. El incidente resultó en heridas para ambos, con una persona sufriendo escoriaciones y la otra, lesiones más graves, incluyendo laceraciones faciales y una posible fractura.

En el lugar del accidente, se realizaron tareas de primeros auxilios hasta la llegada del servicio de emergencias médicas, que trasladó a la persona con lesiones severas a un nosocomio local para su evaluación. Participaron en la emergencia Bomberos Voluntarios, el servicio de emergencias 107 y efectivos policiales, quienes llevan a cabo la investigación para determinar las causas del siniestro.

La comunidad ha expresado su preocupación por la alta frecuencia de accidentes viales en la región, lo que subraya la necesidad de mejorar la seguridad vial. Este incidente pone de manifiesto la importancia de la conducción responsable y el fomento de campañas de concientización que aborden la seguridad para todos los usuarios de las vías.

