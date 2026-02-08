Operativo policial en La Rioja: motocicleta con pedido de captura es recuperada

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El 06/02/26, se llevó a cabo un operativo policial en la zona sur de la ciudad, donde se confiscó una motocicleta con un pedido de captura vigente. La intervención se realizó como parte de las tareas preventivas, cuando los agentes detectaron un vehículo que circulaba sin las luces reglamentarias.

Durante la verificación, el conductor no pudo presentar la documentación requerida. Tras consultar a la División Automotores, se confirmó que la motocicleta tenía un pedido de secuestro activo, relacionado con una denuncia presentada en marzo de 2025. En presencia de testigos, se procedió al secuestro del rodado.

El individuo detenido afirmó haber comprado la motocicleta de manera informal meses atrás, mostrando solo un comprobante de compra. Posteriormente, fue notificado para presentar declaración testimonial. Este incidente resalta la importancia de la labor preventiva de la policía y la necesidad de regularizar la documentación de los vehículos.

Las autoridades policiales continúan enfatizando la necesidad de verificar la legalidad de los vehículos en el mercado informal, que puede acarrear complicaciones legales. Estas acciones están destinadas a mejorar la seguridad en la región y a fomentar la colaboración entre la comunidad y las fuerzas de seguridad.