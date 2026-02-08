Domingo, 8 de Febrero 2026
Operativo policial en La Rioja: motocicleta con pedido de captura es recuperada
Operativo policial en La Rioja: motocicleta con pedido de captura es recuperada

Un operativo policial en la zona sur de Chilecito resultó en el secuestro de una motocicleta con pedido de captura. El conductor, sin documentación adecuada, fue demorado. La policía destaca la importancia de verificar la legalidad de los vehículos en el mercado informal.

Hace 2 h 2 min de lectura
El 06/02/26, se llevó a cabo un operativo policial en la zona sur de la ciudad, donde se confiscó una motocicleta con un pedido de captura vigente. La intervención se realizó como parte de las tareas preventivas, cuando los agentes detectaron un vehículo que circulaba sin las luces reglamentarias.

Durante la verificación, el conductor no pudo presentar la documentación requerida. Tras consultar a la División Automotores, se confirmó que la motocicleta tenía un pedido de secuestro activo, relacionado con una denuncia presentada en marzo de 2025. En presencia de testigos, se procedió al secuestro del rodado.

El individuo detenido afirmó haber comprado la motocicleta de manera informal meses atrás, mostrando solo un comprobante de compra. Posteriormente, fue notificado para presentar declaración testimonial. Este incidente resalta la importancia de la labor preventiva de la policía y la necesidad de regularizar la documentación de los vehículos.

Las autoridades policiales continúan enfatizando la necesidad de verificar la legalidad de los vehículos en el mercado informal, que puede acarrear complicaciones legales. Estas acciones están destinadas a mejorar la seguridad en la región y a fomentar la colaboración entre la comunidad y las fuerzas de seguridad.

Etiquetas: la rioja policía provincial secuestro de motocicleta seguridad circulación segura mercado informal
