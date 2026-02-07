Sábado, 7 de Febrero 2026
Detención de joven riojano por estafa: un caso que conmueve a Candelaria
Detención de joven riojano por estafa: un caso que conmueve a Candelaria

Un joven de 22 años fue detenido en Candelaria por un pedido nacional de captura por estafa. Este hecho destaca la importancia de la colaboración policial en la lucha contra delitos económicos que afectan la confianza pública.

El reciente procedimiento realizado por la Comisaría Distrito 32° en la localidad de Candelaria resultó en la detención de un joven de 22 años con un pedido de captura nacional por parte de la División Delitos Económicos de la Policía de la Provincia de La Rioja. El individuo estaba involucrado en un caso de estafa, un delito que ha crecido en diversas localidades.

La acción policial destaca la efectividad del trabajo conjunto entre distintas divisiones para abordar delitos que afectan la confianza pública. La rápida intervención de los efectivos demuestra el compromiso de las autoridades en la lucha contra la delincuencia económica, que no solo perjudica a las víctimas, sino también a la sociedad en general.

En un ambiente donde la seguridad se vuelve cada vez más relevante, se hace hincapié en la importancia de la colaboración ciudadana. Las autoridades instan a la comunidad a seguir denunciando actividades sospechosas, resaltando que la participación de los ciudadanos es crucial para el éxito de las acciones policiales.

