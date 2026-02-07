Sábado, 7 de Febrero 2026
Ciberestafas en La Rioja: un aumento alarmante del 30% en enero según autoridades
Policiales

En enero, La Rioja registró 90 denuncias de estafas, con un alarmante 30% de ciberestafas. Las víctimas suelen ser adultos mayores, lo que resalta la urgencia de la educación en seguridad digital.

Hace 3 h
Durante el mes de enero, se registraron 90 denuncias en la provincia, de las cuales el 30 por ciento correspondieron a ciberestafas, según lo informado por la Subsecretaría de Comercio Interior y Defensa al Consumidor, bajo la dirección de Jimena Espinosa. Esta cifra fue revelada en una entrevista con MEDIOS RIOJA.

Espinosa destacó casos preocupantes, como el de una jubilada que sufrió la sustracción de dos préstamos y un hombre que fue contactado por un supuesto agente de tarjeta, quien logró hacer una compra de 2 millones de pesos tras obtener una foto del afectado. Las víctimas suelen ser adultos mayores, aunque también se presentan casos de mujeres que reciben llamadas sobre sorteos en supermercados.

La funcionaria enfatizó que el servicio de atención es gratuito y disponible para todos los consumidores. Los asesores pueden ser contactados al 0380447341, lo que se considera fundamental para ayudar a la población a protegerse contra fraudes. La creciente digitalización ha incrementado la vulnerabilidad ante estas estafas, haciendo esencial la educación y concientización sobre seguridad digital en la comunidad.

Finalmente, se subrayó la necesidad de implementar mecanismos efectivos para denunciar y apoyar a las víctimas, resaltando la importancia de la colaboración entre instituciones y ciudadanos para enfrentar esta problemática.

Etiquetas: la rioja ciberestafas denuncia consumo seguridad digital jimena espinosa
