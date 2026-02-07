Sábado, 7 de Febrero 2026
Vuelco en Ruta N° 9 complica el tránsito hacia Aimogasta tras dejar dos heridos graves
Vuelco en Ruta N° 9 complica el tránsito hacia Aimogasta tras dejar dos heridos graves

Un accidente en la Ruta N° 9 dejó a dos personas gravemente heridas al volcar una camioneta en dirección a Aimogasta. Ambos fueron trasladados a la Capital riojana para estudios médicos. Se intensificarán los controles viales para mejorar la seguridad en las rutas.

Redacción Equipo Editorial
El accidente ocurrido en la tarde de este viernes en la Ruta N° 9 dejó a dos personas con heridas de gravedad. La camioneta Toyota Corolla Cross, que se desplazaba de sur a norte, perdió el control al tomar una curva pronunciada, lo que resultó en un vuelco. Este siniestro tuvo lugar en dirección a la ciudad de Aimogasta.

Los ocupantes del vehículo fueron llevados en ambulancia al nosocomio zonal, donde se confirmó la gravedad de sus lesiones. Posteriormente, debido a la seriedad de sus condiciones, fueron trasladados a la Capital riojana para realizar estudios médicos más complejos.

El vehículo quedó sobre la banquina tras el accidente y fue retirado por una grúa, siendo llevado al puesto de control policial de Aimogasta, donde permanece a disposición de la autoridad judicial. Este incidente resalta la necesidad de mayor precaución en las rutas, especialmente en áreas con curvas peligrosas.

Las autoridades han subrayado la importancia de seguir las normas de tránsito y de conducir de manera responsable. Se anticipa que se implementen operativos de control más estrictos en las rutas de La Rioja para prevenir futuros accidentes y mejorar la seguridad vial en la región.

Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1533 articles →

