Vuelco en Ruta N° 9 complica el tránsito hacia Aimogasta tras dejar dos heridos graves

El accidente ocurrido en la tarde de este viernes en la Ruta N° 9 dejó a dos personas con heridas de gravedad. La camioneta Toyota Corolla Cross, que se desplazaba de sur a norte, perdió el control al tomar una curva pronunciada, lo que resultó en un vuelco. Este siniestro tuvo lugar en dirección a la ciudad de Aimogasta.

Los ocupantes del vehículo fueron llevados en ambulancia al nosocomio zonal, donde se confirmó la gravedad de sus lesiones. Posteriormente, debido a la seriedad de sus condiciones, fueron trasladados a la Capital riojana para realizar estudios médicos más complejos.

El vehículo quedó sobre la banquina tras el accidente y fue retirado por una grúa, siendo llevado al puesto de control policial de Aimogasta, donde permanece a disposición de la autoridad judicial. Este incidente resalta la necesidad de mayor precaución en las rutas, especialmente en áreas con curvas peligrosas.

Las autoridades han subrayado la importancia de seguir las normas de tránsito y de conducir de manera responsable. Se anticipa que se implementen operativos de control más estrictos en las rutas de La Rioja para prevenir futuros accidentes y mejorar la seguridad vial en la región.