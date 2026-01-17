Sábado, 17 de Enero 2026
Accidente en Belgrano: Marta Fort involucrada en atropello a una mujer
Accidente en Belgrano: Marta Fort involucrada en atropello a una mujer

Marta Fort atropelló a una mujer de 89 años en Belgrano, quien fue trasladada al Hospital Rivadavia tras quedar inconsciente. Aunque está fuera de peligro, se registró un segundo herido.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
Un accidente de tránsito ocurrió en Belgrano cuando Marta Fort atropelló a una mujer de 89 años en la intersección de Migueletes y Olleros el mediodía del 17 de enero. La víctima, quien cruzó la calle en un momento inesperado, fue trasladada de urgencia al Hospital Rivadavia tras quedar inconsciente por el impacto. Afortunadamente, su estado es estable y se encuentra fuera de peligro, según informaron fuentes de LAM.

El accidente se produjo cuando el vehículo de Fort, que circulaba a baja velocidad, tocó a la mujer, quien cayó y golpeó su cabeza contra el pavimento. El auto fue secuestrado por la policía y la prueba de alcoholemia realizada a Marta resultó negativa. Además, se reportó que antes del atropello, la conductora había estado involucrada en un choque con una moto.

El abogado de Fort declaró que el incidente fue un accidente desafortunado y que la modelo se encuentra bien en su casa. Aunque se iniciará un sumario, el proceso aún es prematuro, y se están realizando las gestiones necesarias para formalizar la denuncia del siniestro.

Etiquetas: accidente belgrano atropello marta fort tránsito hospital rivadavia
