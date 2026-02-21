Accidente en Catamarca: tres ocupantes de una familia riojana con heridas leves

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un accidente de tránsito ocurrió este sábado por la mañana en la Ruta Nacional 40, cerca del límite con Catamarca, afectando a una familia de Chilecito. La intervención policial se inició tras un llamado que alertó sobre un vuelco en la zona. Al llegar, los efectivos de la Comisaría Distrito San Blas no encontraron novedades en su jurisdicción y se trasladaron hasta el kilómetro 4015, donde hallaron una camioneta Renault Duster volcada.

La conductora, una mujer de 38 años, viajaba con dos menores de edad, todos residentes de La Rioja. Afortunadamente, no se reportaron heridas graves, lo que minimizó las consecuencias del incidente. La policía de Catamarca ya estaba en el lugar al momento de la llegada de los efectivos riojanos, quienes decidieron regresar a su jurisdicción y dejar el caso en manos de sus colegas catamarqueños.

Las autoridades locales expresaron su preocupación por este tipo de accidentes, que aunque no siempre resultan en lesiones severas, resaltan la importancia de las campañas de concientización sobre seguridad vial en la región.