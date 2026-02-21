Sábado, 21 de Febrero 2026
Accidente en Catamarca: tres ocupantes de una familia riojana con heridas leves
Policiales

Una familia de Chilecito sufrió heridas leves en un vuelco ocurrido en Catamarca. La policía investiga el incidente en la Ruta Nacional 40, donde no hubo heridos graves. La seguridad vial sigue siendo una preocupación para las autoridades.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
Un accidente de tránsito ocurrió este sábado por la mañana en la Ruta Nacional 40, cerca del límite con Catamarca, afectando a una familia de Chilecito. La intervención policial se inició tras un llamado que alertó sobre un vuelco en la zona. Al llegar, los efectivos de la Comisaría Distrito San Blas no encontraron novedades en su jurisdicción y se trasladaron hasta el kilómetro 4015, donde hallaron una camioneta Renault Duster volcada.

La conductora, una mujer de 38 años, viajaba con dos menores de edad, todos residentes de La Rioja. Afortunadamente, no se reportaron heridas graves, lo que minimizó las consecuencias del incidente. La policía de Catamarca ya estaba en el lugar al momento de la llegada de los efectivos riojanos, quienes decidieron regresar a su jurisdicción y dejar el caso en manos de sus colegas catamarqueños.

Las autoridades locales expresaron su preocupación por este tipo de accidentes, que aunque no siempre resultan en lesiones severas, resaltan la importancia de las campañas de concientización sobre seguridad vial en la región.

TL;DR

Redacción
Redacción Equipo Editorial

